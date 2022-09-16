Валуйки, Белгородская область, , 16:26 — REGNUM Восемь частных домовладений не подлежат восстановлению после ночного обстрела ВСУ города Валуйки Белгородской области. Об этом 16 сентября сообщил журналистам глава администрации горокруга Алексей Дыбов.

Разрушенная постройка Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Обстрел Валуек начался около 00:30. Средства ПВО успешно сработали, обломки снарядов упали на электроподстанцию и улицу Школьную. Серьёзно пострадали восемь домовладений, экспертиза показала, что восстановлению они не подлежат. Также полностью сгорели три автомобиля, комиссии продолжают устанавливать ущерб. Жителям предложили эвакуироваться в местный санаторий, но все предпочли остаться у родственников. Все пострадавшие домовладения власти берут под круглосуточную охрану,.

«Мы не оставим ни одного домовладения, ни одного собственника один на один с проблемами. Завтра на замеры выйдут оконщики, с понедельника строители начнут восстановительные работы», — подчеркнул Алексей Дыбов.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела погиб один человек.