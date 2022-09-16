Валуйки, Белгородская область, 16 сентября 2022, 16:26 — REGNUM Восемь частных домовладений не подлежат восстановлению после ночного обстрела ВСУ города Валуйки Белгородской области. Об этом 16 сентября сообщил журналистам глава администрации горокруга Алексей Дыбов.
Обстрел Валуек начался около 00:30. Средства ПВО успешно сработали, обломки снарядов упали на электроподстанцию и улицу Школьную. Серьёзно пострадали восемь домовладений, экспертиза показала, что восстановлению они не подлежат. Также полностью сгорели три автомобиля, комиссии продолжают устанавливать ущерб. Жителям предложили эвакуироваться в местный санаторий, но все предпочли остаться у родственников. Все пострадавшие домовладения власти берут под круглосуточную охрану,.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела погиб один человек.