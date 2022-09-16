Херсон, Бывш. УССР, 16 сентября 2022, 16:29 — REGNUM В результате ракетного удара боевиков ВСУ по зданию администрации Херсонской области получили ранения 13 человек, сообщает 16 сентября минздрав региона.
На данный момент трое раненых остаются в тяжелом состоянии. Ещё десять человек госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
Одна из ракет ВСУ попала в кабинет замглавы администрации Кирилла Стремоусова.
По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, в момент удара Стремоусов был в эфире телеканала «Крым 24», поэтому отсутствовал в кабинете, что и спасло ему жизнь.
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