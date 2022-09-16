Херсон, Бывш. УССР, , 16:29 — REGNUM В результате ракетного удара боевиков ВСУ по зданию администрации Херсонской области получили ранения 13 человек, сообщает 16 сентября минздрав региона.

Вечный огонь. Херсон City. kherson. ua

На данный момент трое раненых остаются в тяжелом состоянии. Ещё десять человек госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Одна из ракет ВСУ попала в кабинет замглавы администрации Кирилла Стремоусова.

По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, в момент удара Стремоусов был в эфире телеканала «Крым 24», поэтому отсутствовал в кабинете, что и спасло ему жизнь.

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