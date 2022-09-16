Вашингтон, 16 сентября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден сегодня, 16 сентября, примет в Белом доме президента ЮАР Сирила Рамафосу в рамках усилий своей администрации по сближению с африканскими странами, занявшими нейтральную позицию в отношении специальной военной операции России на территории б. УССР, сообщает UPI.

Gage Skidmore Джо Байден

Белый дом сообщил, что политики обсудят и другие важные для обеих стран вопросы, такие как торговля и права человека. Это станет первым визитом Рамафосы в Белый дом с момента вступления Байдена в должность почти 20 месяцев назад.

Отметим, что ранее Рамафоса посетил дом вице-президента США Камалы Харрис, где они вместе позавтракали.

Как сообщло ИА REGNUM, администрация США разочарована тем, что ЮАР и большая часть стран африканского континента отказались последовать за США в осуждении российской операции. ЮАР воздержалась при голосовании в ООН по вопросу осуждения России, а президент Рамафоса избегал любой критики в адрес РФ и вместо этого призывал к мирным переговорам.

А во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор обвинила США и другие западные державы в том, что они сосредоточились на конфликте вокруг Киева в ущерб другим международным проблемам.