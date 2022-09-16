Миасс, Челябинская область, , 16:22 — REGNUM В Челябинской области бывшего замначальника одного из отделов полиции по Миассу осудили за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следователей, он узнал о возбуждении уголовного дела в отношении директора одной коммерческой организации и предложил последнему передать взятку следователю в размере 400 тыс. рублей за прекращение уголовного преследования. Но следователь заявил о предложенной взятке руководству и преступные действия гражданина были зафиксированы.

Суд назначил экс-полицейскому пять лет колонии общего режима и оштрафовал на 400 тыс. рублей.

В пресс-службе областного главка МВД добавили, что после выявления факта совершения противоправного деяния этот сотрудник был отстранён от исполнения служебных обязанностей. А после проведения служебной проверки его уволили по отрицательным основаниям. Допустивших проступок руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.