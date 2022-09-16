Миасс, Челябинская область, 16 сентября, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В Челябинской области бывшего замначальника одного из отделов полиции по Миассу осудили за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщает областное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным следователей, он узнал о возбуждении уголовного дела в отношении директора одной коммерческой организации и предложил последнему передать взятку следователю в размере 400 тыс. рублей за прекращение уголовного преследования. Но следователь заявил о предложенной взятке руководству и преступные действия гражданина были зафиксированы.

Суд назначил экс-полицейскому пять лет колонии общего режима и оштрафовал на 400 тыс. рублей.

В пресс-службе областного главка МВД добавили, что после выявления факта совершения противоправного деяния этот сотрудник был отстранён от исполнения служебных обязанностей. А после проведения служебной проверки его уволили по отрицательным основаниям. Допустивших проступок руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.