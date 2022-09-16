Ярославль, , 17:09 — REGNUM В Ярославле активисты «Общероссийского народного фронта» провели проверку дорог, отремонтированных в предыдущие годы и оценили их сохранность. Об этом сообщает пресс-служба регионального штаба ОНФ в Ярославской области.

Одна их отремонтированных в прошлых годах дорог vk.com/wall-138 011 695_2937

Так, отремонтированное в 2019–2020 годах за 681 миллион Тутаевское шоссе дошло «до наших дней» с «множеством просадок и трещинами». Речь идёт об отрезке между улицами Елены Колесовой и Большой Норской. Впечатлил активистов и прошлогодний ремонт проспекта Авиаторов за 33 миллиона рублей.

«На проспекте Авиаторов огорчил разрушающийся продольный шов у спуска к набережной, вмятина в асфальте на остановке «Аптека» и ненадежно закрепленное ограждение моста. Обочины грязные, и брызги от паркующихся автомобилей летят на здания. Чтобы не быть оплеванными, жильцы некоторых домов положили вдоль проезжей части камни», — заметили общественники.

А вот отремонтированную за 34 миллиона улицу 8 Марта активисты полностью оценить не смогли.

«В полной мере оценить сохранность улицы 8 Марта мы не смогли, поскольку накануне был дождь и дорога погрузилась под воду. Самые большие лужи, как на зло, образуются у пешеходных переходов и остановок. Ливневка есть. Но где-то люки выше уровня покрытия, где-то ее не прочищают», — подчеркнули в ОНФ.

После инспекции общественники просят власти обеспечить устранение недостатков ремонта дорог по гарантии, а также лучше контролировать их содержание.