«Множество просадок и трещин»: в Ярославле проверили ремонт дорог
Ярославль, 16 сентября, 2022, 17:09 — ИА Регнум. В Ярославле активисты «Общероссийского народного фронта» провели проверку дорог, отремонтированных в предыдущие годы и оценили их сохранность. Об этом сообщает пресс-служба регионального штаба ОНФ в Ярославской области.
Так, отремонтированное в 2019–2020 годах за 681 миллион Тутаевское шоссе дошло «до наших дней» с «множеством просадок и трещинами». Речь идёт об отрезке между улицами Елены Колесовой и Большой Норской. Впечатлил активистов и прошлогодний ремонт проспекта Авиаторов за 33 миллиона рублей.
А вот отремонтированную за 34 миллиона улицу 8 Марта активисты полностью оценить не смогли.
После инспекции общественники просят власти обеспечить устранение недостатков ремонта дорог по гарантии, а также лучше контролировать их содержание.