Магас, , 16:20 — REGNUM Сотрудники МВД и ФСБ в Ингушетии раскрыли хищение бюджетных денежных средств в «Республиканском хоккейном центре». В совершении преступления подозревается директор спортивной организации. Его обвиняют в присвоении или растрате, сообщили 14 сентября в пресс-службе регионального управления МВД.

Дело Pixabay.com

По данным ведомства, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили, что директор государственного бюджетного учреждения фиктивно трудоустроил двоих граждан во вверенное ему учреждение. На самом деле на работе они не появлялись, а заработную плату получали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении директора спортцентра, его обвиняют в растрате или присвоении, совершенных с использованием служебного положения.

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