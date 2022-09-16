Москва, 16 сентября, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Учитывая стремительное ухудшение здоровья генерала армии Республики Сербской Ратко Младича, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме международного трибунала в Гааге, правильно было бы, если бы трибунал принял решение освободить Младича по гуманитарным соображениям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве 16 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова напомнила, что Россия последовательно указывала на то, что процесс над Ратко Младичем в Гааге сопровождался пренебрежением его базовыми правами как обвиняемого, в том числе правом на здоровье и адекватную медицинскую помощь.

«В течение многих лет законным представителям генерала не предоставлялась полная и адекватная медицинская информация о его здоровье, независимые — в действительности, а не на бумаге — врачи к Младичу не допускались. Ходатайства о временном освобождении подсудимого для целей лечения в России или Сербии были также отклонены», — цитирует официальный сайт МИД России слова Захаровой.

Дипломат добавила, что в этих условиях Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, который завершает дела пресловутого Международного трибунала по бывшей Югославии, несет всю полноту ответственности за возможные последствия таких действий.

«Полагаем, что правильным для Остаточного механизма решением было бы освободить Ратко Младича по гуманитарным соображениям», — подытожила Мария Захарова.

Напомним, что бывшего генерала армии Республики Сербской Ратко Младича Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии в 2017 году приговорил к пожизненному тюремному заключению за «геноцид мусульман в Сребренице и захват в заложники сотрудников ООН в Боснии в 1995 году».