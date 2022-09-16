Москва, 16 сентября 2022, 16:17 — REGNUM Экономики стран Европейского союза все сильнее затягиваются в раскручивающийся инфляционный водоворот, и ЕС медленно, но верно погружается в пучину экономической рецессии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.
«Неприятности Европы особенно обострились в последние месяцы, поскольку Европейская комиссия не обращает внимания на угрозу рецессии, а ЕЦБ продолжает агрессивную кампанию по сдерживанию инфляции, — сказал Ильинский. — Санкции против России и ограничение поставок российского газа на континент усугубляет энергетический кризис. По оценке аналитиков американской инвестиционной компании BlackRock, европейская экономика скатывается в состояние глубокого застоя, поскольку нехватка энергоносителей приведет к еще большему росту инфляции и сильно отразится на ВВП Европы из-за ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Инфляция в еврозоне достигла 9,1% в августе, в результате чего Европейский центральный банк впервые в истории повысил процентную ставку на 75 пунктов на прошлой неделе, чтобы контролировать цены».
В связи с этим он обратил внимание на то, что в 11 странах ЕС инфляция превышает 15% в годовом исчислении.
«В безуспешной попытке сдержать рекордный рост инфляции в странах ЕС Европейский центральный банк продолжит ужесточать денежно-кредитную политику и будет еще больше подавлять экономическую активность в Европе, которая и без того находится под давлением энергетического кризиса», — подытожил экономист.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что страны ЕС едва ли смогут быстро решить проблему дефицита сырья и сельхозпродукции при сохранении антироссийских санкций.
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