Москва, 16 сентября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Экономики стран Европейского союза все сильнее затягиваются в раскручивающийся инфляционный водоворот, и ЕС медленно, но верно погружается в пучину экономической рецессии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Флаг Евросоюза

«Неприятности Европы особенно обострились в последние месяцы, поскольку Европейская комиссия не обращает внимания на угрозу рецессии, а ЕЦБ продолжает агрессивную кампанию по сдерживанию инфляции, — сказал Ильинский. — Санкции против России и ограничение поставок российского газа на континент усугубляет энергетический кризис. По оценке аналитиков американской инвестиционной компании BlackRock, европейская экономика скатывается в состояние глубокого застоя, поскольку нехватка энергоносителей приведет к еще большему росту инфляции и сильно отразится на ВВП Европы из-за ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Инфляция в еврозоне достигла 9,1% в августе, в результате чего Европейский центральный банк впервые в истории повысил процентную ставку на 75 пунктов на прошлой неделе, чтобы контролировать цены».

В связи с этим он обратил внимание на то, что в 11 странах ЕС инфляция превышает 15% в годовом исчислении.

«В безуспешной попытке сдержать рекордный рост инфляции в странах ЕС Европейский центральный банк продолжит ужесточать денежно-кредитную политику и будет еще больше подавлять экономическую активность в Европе, которая и без того находится под давлением энергетического кризиса», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что страны ЕС едва ли смогут быстро решить проблему дефицита сырья и сельхозпродукции при сохранении антироссийских санкций.