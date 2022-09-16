Москва, 16 сентября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Причины подорожания в России потребительских товаров связаны с годами ориентации страны на встраивание в международные цепочки товародвижения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал информацию о том, что ФАС РФ призвали изменить сроки, в которые ритейлеры должны оплачивать поставщикам социально значимые продукты.

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«Если производитель сможет сохранить больше оборотных средств вследствие изменения норм закона, то делиться с покупателем вряд ли будет, — сказал Чеглов. — Причины подорожания потребительских товаров лежат значительно глубже и накапливались годами ориентации страны на встраивание в международные цепочки товародвижения. Риски реализации предложенного есть: замедление темпов развития торговых сетей, возможность роста наценки ритейлеров, компенсирующей упущенную выгоду».

По его словам, при существующих инфляционных ожиданиях скорее власти пойдут на уступки производителям и будут искать компромиссы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России замедлилась до 14,06%.