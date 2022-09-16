16 сентября 2022 | Время чтения 1 мин

Пользователи южнокорейских социальных сетей обсудили участие представительницы Тайваня в конкурсе красоты, акцентировав внимание на том, что Южную Корею может ждать та же участь в будущем.

Валерий Ходячий, , 17:25 — REGNUM Казалось бы, в конкурсах красоты нет места для политики, однако победительницу конкурса красоты из Тайваня не допустили до участия в технологической конференции, которая проходила в Малайзии. Данный инцидент стал поводом для обсуждения в интернет-пространстве Южной Кореи.

Капитон Павлов. Играющие дети. 1837

Согласно зарубежным СМИ, включая Taipei Times и Agence France-Presse, победительнице конкурса «Мисс Тайвань» Гао Маньчжун (Мэгги Гао) запретили выступать на технологической конференции WCIT в Малайзии из-за давления китайских властей.

Известно, что участниц конкурса Miss Asia Global пригласили на конференцию в качестве послов, чтобы оказать информационную поддержку мероприятию.

Изначально все девушки должны были выйти на сцену со своими национальными флагами и выступить с короткой речью на родном языке, чтобы поприветствовать участников. Однако перед самым выходом на сцену к представительнице Тайваня подошли организаторы и запретили ей выходить.

В результате инцидента «Мисс Тайваня» не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Позже организаторы мероприятия принесли ей свои извинения, объяснив свое решение «указаниями сверху, которые поступили в последний момент».

Позже правительство Тайваня выразило Малайзии протест.

«Именно по этой причине коммунистическое государство должно навсегда исчезнуть из этого мира», — пишет dark***.

«Демократизация Китая крайне необходима», — считает dlck***.

«Чтобы наша страна стала меньше походить на Тайвань, мы должны вырваться из тисков Китая», — утверждает ausi***.

«Тайвань — часть Китая? Это гордая и независимая страна!» — заявляет khy1***.

«Забавно, что власти Китая оказывают давление на такие конкурсы. Не меньше удивляет Малайзия, поддавшаяся этому давлению…» — удивляется kalm***.

Технологическая конференция WCIT Wcit2022.com

«Надеюсь, Тайвань поглотит Китай», — выражает надежду shk9***.

«Безобразный поступок…» — отмечает qodr***.

«Думал, что Малайзия — либерально-демократическая страна, а она оказалось вассальным государством Китая», — пишет cty7***.

«Если один человек может помешать принять участие в конкурсе красоты, то через пять лет Южная Корея может стать территорией Китая», — предполагает yoon***.

«Вот по этой причине Китай никогда не сможет стать развитой страной», — считает juny***.

«Поможет ли Китай когда-нибудь миру?» — задается вопросом ohmy***.

«Тайвань Number one», — пишет mbel***.

«Как-то по-детски», — считает savi***.

«Мир во всем мире наступит только тогда, когда исчезнет Китай», — утверждает hamj***.