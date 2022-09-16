Москва, 16 сентября, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Стоимость жизни американских домохозяйств продолжает расти, несмотря на все попытки Белого дома остановить рост инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Вся мировая «демократическая» пресса в своих попытках информационно поддержать Демократическую партию США перед предстоящими сложными выборами в Конгресс и Сенат Соединенных Штатов постоянно дает сверхоптимистическую картину восстановления американской экономики под мудрым руководством президента США Джозефа Байдена, — сказал Ильинский. — В прессе был широко распиарен принятый демократами закон о снижении инфляции. Было торжественно объявлено, что 126 ведущих экономистов США, включая 7 нобелевских лауреатов, 2 бывших министров финансов США, 2 бывших глав ФРС и других бывших, заявили, что новый закон, торжественно подписанный Байденом, обеспечит победу в борьбе с инфляцией и гарантирует сильный, стабильный рост американской экономики».

Как пояснил Ильинский, это позволило создать ложное ощущение, что инфляция достигла своего пика и настало время покупать акции американских корпораций.

«И на этом высокопозитивном информационном фоне выходит официальный отчет Бюро статистики труда США, сообщающий, что инфляция в американской экономике в августе продолжила свой разрушительный рост и достигла уровня 8,3%, что значительно выше ожиданий, которые активно поддерживала американская пресса и о которых говорили большинство американских финансовых аналитиков. Стоимость жизни американских домохозяйств продолжает расти, — сказал Ильинский. — А политика ФРС продолжит давить на американскую экономику через повышение ставок. Похоже, что эра дешевых американских денег закончилась».

На этом негативном фоне, как отметил профессор, американские рынки с тревогой ожидают заседания комиссии по открытым рынкам ФРС, которое состоится 20–21 сентября и после которого будет объявлена базовая процентная ставка.

«Большинство экспертов ожидают дальнейший рост учетной ставки на 100 базисных пунктов, что тяжелым бременем ляжет на американских заемщиков, реальные доходы которых продолжают снижаться. Это также отодвигает надежду американских и международных инвесторов, что произойдет разворот ФРС к более мягкой денежно-кредитной политике, на которую надеялись американские рынки в ближайшей перспективе», — сказал экономист.

В связи с этим он обратил внимание на то, что информация о продолжающемся росте индекса потребительских цен уже привела к капитуляции на американском фондовом рынке.

«Большинство участников стали продавать американские акции, что привело к резкому дневному падению стоимости американских компаний во всех секторах экономики. Так, из 500 крупнейших американских компаний, входящих в фондовый индекс S&P 500, резко потеряли свою капитализацию 495 корпораций — флагманов американской экономики. Сильнее всего пострадали высокотехнологические компании из сектора hi-tech, высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite упал почти на 5,2% за один торговый день», — подытожил профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, пока темп повышения ставки ФРС США сильно отстаёт от темпов инфляции, что спасает фондовый рынок Америки от обвала.