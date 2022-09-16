Техас, США, , 16:27 — REGNUM Совет американского штата Техас по вопросам помилования отказал погибшему афроамериканцу Джорджу Флойду, чья смерть спровоцировала волну беспорядков в США летом 2020 года, в посмертном помиловании по делу о наркотиках от 2004 года, сообщает 16 сентября Texas Tribune.

Граффити в честь Джорджа Флойда Singlespeedfahrer

Отметим, что совет и раньше отзывал рекомендацию о посмертном помиловании Флойда со ссылкой на процедурные ошибки и несовпадения с правилами совета. Однако в этот раз в совете не объяснил причин отказа.

Адвокат погибшего Эллисон Матис имеет право вновь подать прошение о посмертном помиловании через два года.

Напомним, что Флойд был арестован в Техасе в 2004 году в связи с делом о продаже наркотиков. Флойд признал свою вину в продаже наркотиков и был приговорён судом к десяти месяцам тюрьмы.

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