Махачкала, 16 сентября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. В Дагестане планируется создать 14 профильных классов Росгвардии в ряде школ республики. В частности, они должны появиться в школах городов Махачкала, Каспийск, Избербаш, Дербент, Буйнакск, Хасавюрт, Кизляр и Казилюрт, а также Левашинского района. Об этом сообщил представитель республиканского управления Росгвардии — офицер отделения по военно-политической работе Курбан Ханов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Росгвардия

По его словам, главная цель создания профильных классов охватить как можно больше детей военно-патриотическим воспитанием. Он также отметил, что семиклассники, которые будут зачислены в эти профильные классы, станут изучать, помимо образовательных предметов, основы военной подготовки. Им также предстоит заниматься активными видами спорта, в том числе военно-прикладными.

По окончании школы выпускники таких классов смогут в приоритетном порядке поступить в ведомственные вузы и в дальнейшем трудоустроиться в подразделения Росгвардии.