Москва, 16 сентября, 2022, 16:12 — ИА Регнум. В Европейском союзе ищут «крайних» и поэтому критикуют Норвегию за то, что она пользуется удобной ситуацией и наращивает свои доходы от экспорта газа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал публикацию The Economist, авторы которой обвинили Норвегию в «незаслуженном» и «неприличном» обогащении на продажах голубого топлива в условиях энергетического кризиса.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Норвегия

«В масштабах бушующего энергетического кризиса во многом виновата сама Европа, — констатировал Каленов. — В первую очередь это касается введения антироссийских санкций. Пытаясь повлиять на Россию, отказавшись от её газа, европейские государства вредят сами себе — дефицит топлива влечет за собой не только бешеный рост цен на него, но и, как следствие, остановку ряда энергоемких производств, безработицу, высокую инфляцию и др. Столкнувшись с этим, Европа ищет крайних. Норвегия же, являясь одним из крупнейших мировых экспортеров природного газа, просто пользуется удобной ситуацией и увеличивает доходы».

Как подчеркнул Каленов, в сложившихся обстоятельствах вряд ли кто-то будет продавать энергоресурсы по низким ценам в ущерб своей экономике.

«Тем более Норвегия выступает одним из авангардов при переходе к «зеленой» экономике, а для этого нужны значительные средства», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Норвегия и ее производители нефти и газа готовы договариваться с Европейским союзом для разрешения проблемы энергетического кризиса.