Москва, 16 сентября, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Деятельность Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ведёт к переформатированию однополярного мира и переходу к многополярной модели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

Mil.ru ШОС

Комментируя работу саммита в Самарканде, эксперт подчеркнул, что ШОС в настоящее время стала наиболее крупной, наиболее перспективной международной региональной организацией, которая объединяет большую часть мира, 3,5 млрд человек, и которая динамично развивается и расширяется.

«Сегодня, в рамках этого заседания, в котором присутствуют 14 глав государств, в том числе крупнейших государств мира, происходит дальнейшее расширение, потому что идут инициативы, связанные с вступлением в состав организации Ирана, есть соответствующая инициатива от Белоруссии, увеличивается количество партнёров организации. И сейчас организация, которая занимает две трети континента Евразия и включает в свой состав 3,5 млрд человек, сейчас она имеет тенденцию к дальнейшему расширению», — сказал Шаповалов.

По его словам, ШОС, в отличие от организаций Запада — НАТО, Евросоюза — основана на взаимном уважении интересов и на сотрудничестве, взаимовыгодном сотрудничестве в самых разных сферах.

«Здесь нет места диктату, как, например, в НАТО, где один суверен, один гегемон в лице Соединённых Штатов пытается и стремится управлять всеми остальными странами. ШОС основана на принципе взаимовыгодного сотрудничества государств, направлено на учёт интересов всех членов организации и тем самым, конечно, выгодно отличается от западных стран и западных организаций», — считает эксперт.

Он отметил, что сейчас наблюдается крах однополярного мира — «фундаментальные изменения в мире, которые происходят в связи с трансформацией миропорядка от однополярной конструкции к многополярной системе».

«И ШОС, которая включает в себя такие крупные страны как Россия, Китай, Индия, Пакистан, конечно, это организация, суть деятельности которой и направлено на переформатирование мира от однополярного несправедливого мира к многополярному с учётом интересов самых разных стран и народов», — заявил Шаповалов.