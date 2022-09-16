Уфа, , 17:34 — REGNUM Более 96 тысяч куб. метров пиломатериалов экспортировано из Башкирии в 2022 году. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.

Хвойные пиломатериалы пресс-служба управления Россельхознадзора

Сообщается, что экспорт продукции глубокой переработки древесины лиственных и хвойных пород деревьев был произведен в 14 стран мира.

Так, пиломатериалы были отгружены в Армению, Азербайджан, Афганистан, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Китай, Латвию, Литву, Вьетнам, Узбекистан, Эстонию и Чехию.

Отмечается, что за аналогичный период 2021 года сотрудники территориального управления Россельхознадзора проконтролировали 116 168 куб. метров лесоматериалов, которые были экспортированы в 18 стран мира.

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