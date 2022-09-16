Кострома, 16 сентября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. 19 сентября в Костроме начнётся отопительный сезон в жилых домах, однако на ряде трубопроводов в городе все ещё ведутся ремонты. ИА REGNUM встретилось с начальником управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ольгой Кургиновой, чтобы узнать о перспективах подачи горячей воды и тепла горожанам.

Батарея

ИА REGNUM: Сколько домов и социальных учреждений в Костроме остаётся без горячей воды из-за ремонтных работ на сетях?

Ольга Кургинова: По данным, актуальным на сегодняшнее утро — 251 многоквартирный дом и 43 соцучреждения (всего в Костроме 2094 МКД и 230 соцучреждений — ИА REGNUM). Причин здесь две — незавершенные ремонты в рамках концессии и текущие повреждения, возникшие за лето.

ИА REGNUM: Что перевешивает — отключения по летним повреждениям или плановые работы?

Ольга Кургинова: Больше всего домов остаются без ГВС из-за текущих повреждений, возникших после опрессовки. Это 150 домов. Остальные 100 — под капитальным ремонтом.

ИА REGNUM: Люди говорят, что по некоторым адресам ГВС нет с мая… Сколько по Костроме насчитывается домов, где услуги нет более месяца?

Ольга Кургинова: Порядка 150.

ИА REGNUM: Какие участки вызывают наибольшее беспокойство у администрации?

Ольга Кургинова: Это ремонт магистральных сетей на улицах Никитской, Димитрова, Терешкова, Щемиловке, 1-Мая. При отключении на магистрали страдает огромный куст домов, а не 10, как при ремонте на квартальных сетях. Самую большую озабоченность вызывает улица Никитская. Если на остальные четырёх участках надо только провести работы, причём объём не очень большой, то на Никитской задержка связана ещё и с поставкой материалов — запорного оборудования. Там отсутствует вода в 47 домах и пяти социальных объектах — школах и детских садах. И когда будут переврезать арматуру, придётся отключить ещё 40 домов плюсом.

ИА REGNUM: Как ТГК-2 объясняет задержки?

Ольга Кургинова: Долгими сроками поставки заказных материалов, задержками в подборе подрядных организаций.

ИА REGNUM: На встрече с представителями думы, администрации и ТГК-2 15 сентября старшие по домам озвучили информацию, что по многим адресам не промыты и не опрессованы системы отопления, хотя сдача паспортов готовности УК завершилась как раз вчера. Будут ли в связи с этим администрацией города проводиться хотя бы точечные проверки?

Ольга Кургинова: В подготовке дома к отопительному сезону участвуют две стороны — управляющая компания и ресурсник, который подписывает им документ о том, что работы проведены. Вмешиваться в этот процесс администрация не имеет права, она только сдаёт документы в Ростехнадзор.

ИА REGNUM: Недавно администрация подала в суд на ТГК-2 с тем, чтобы обязать её исполнить взятые на себя обязательства. Каким образом это поможет, если вести работы расторопнее организацию не стимулируют даже штрафы?

Ольга Кургинова: Мы стараемся использовать все правовые механизмы — выставляем штрафы и неустойки, обращаемся в надзорные органы — прокуратуру, жилинспекцию, суд. Понуждаем через письменные и устные требования. Бьём во все колокола.

ИА REGNUM: Кстати, насколько исполнен план по перекладке труб в рамках концессии за 2022 год?

Ольга Кургинова: На 8%. Из 18 километров они сделали 1,5.

ИА REGNUM: А как обстоят дела с выплатой штрафов, ведь за неисполнение условий договора компании выставили штраф в размере 113 млн рублей?

Ольга Кургинова: Из них они выплатили 78 млн, плюс за 2022 год уже в конце периода мы будем выставлять им дополнительные финансовые требования.

ИА REGNUM: И все-таки, есть ли у концессии положительные моменты?

Ольга Кургинова: Да, от нее город видел не только плохое. В частности, количество аварийных ситуаций в осенний период снижается на 5-10% каждый год. Благодаря работам, которые были проведены в 2019, 2020, 2021 году мы справились с проблемами в Фабричном районе. Сейчас точка кипения сместилась в район Давыдовских, Юбилейного, Привокзальной площади. Эти ситуации надо решать.

ИА REGNUM: Администрация настроена разрывать соглашение или продолжать взаимодействие с ТГК-2?

Ольга Кургинова: Разорвать наши отношения даже расторгнув концессионное соглашение не представляется возможным. Их зона присутствия в Костроме сложилась и исторически и нормативно — им принадлежат ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, магистральные сети. Ситуация такова, плохо это или хорошо.

ИА REGNUM: Когда горячая вода и отопление должны появиться во всех костромских домах?

Ольга Кургинова: Отопительный сезон начнётся 19 сентября. Подача тепла происходит всегда поэтапно. На это мы закладываем 7 дней. Таким образом, горячая вода и отопление должны появиться во всех костромских домах до 26 сентября.

ИА REGNUM: Что будете делать, если сети не починят до этого срока?

Ольга Кургинова: Руководство ТГК-2 заверило нас, что все усилия будут приложены, поэтому мы все-таки не теряем надежды что люди будут с теплом и горячей водой.