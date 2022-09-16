Санкт-Петербург, , 16:15 — REGNUM Принятый в июне 2022 года закон о реновации в Санкт-Петербурге не учитывает положение владельцев коммерческой недвижимости в домах, которые могут попасть под снос. К такому мнению пришли эксперты в рамках круглого стола на тему реновации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Одна из участниц общественного обсуждения задалась вопросом, что получат владельцы коммерческой недвижимости в домах, которые попадут под реновацию. Девушку интересовало, получит ли собственник такой недвижимости компенсацию наравне с обычным жителем «хрущёвки».

«Они не голосуют, но им тоже должны предоставить (недвижимость — прим. ред.)», — ответил генеральный директор юридической фирмы «Красников и партнёры» Сергей Руденко, добавив, что это плюс.

Таким образом, предпринимателя с территории определённого района условно могут отправить на другой конец города. Руденко заявил, что в такой ситуации предприниматели будут счастливы переехать в те же Шушары (район новостроек на окраине Петербурга — прим. ред.), потому что чем больше этажность жилого дома, тем больше у него потенциальных клиентов и покупателей.

В свою очередь по поводу выплаты компенсации юрист Ирина Баханович отметила, что ни федеральный, ни закон Петербурга не содержат положения о правах владельцев коммерческих помещений при проведении реновации.

В связи таким неопределённым положением бизнеса депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Петербурге Сергей Боярский поблагодарил за поступивший вопрос и заявил, что его рассмотрят на федеральном уровне.

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