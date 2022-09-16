Санкт-Петербург, 16 сентября, 2022, 16:21 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге к 2029 году из поселка Шушары Пушкинского района планируется построить скоростную трамвайную линию до международного аэропорта «Пулково», сообщили 16 сентября в пресс-службе «Газпромбанка».

Дарья Драй ИА REGNUM Скоростной трамвай «Чижик» в Петербурге

Частную концессионную инициативу по строительству трамвайной линии от жилого квартала Шушары до аэропорта в Смольный подали «Газпромбанк» и ГК АБЗ-1. Предполагается, что эта линия станет продолжением скоростной трамвайной линии «Станция метро Купчино — поселок Шушары — Славянка», запуск первой очереди которой намечен на 2023 год.

Концессионное соглашение предлагается заключить сроком на 17 лет, ввод трамвайной линии в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

«Инициатива позволит улучшить транспортную доступность аэропорта Пулково, предоставив петербуржцам и туристам альтернативный автодорожному маршрут, а также сократить дефицит социальной инфраструктуры города. Прогнозный пассажиропоток — 16 тысяч человек в сутки», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первая очередь запуска 20-километровой лини скоростного трамвая, которая свяжет посёлок Шушары с микрорайоном Славянка, будет реализована в 2023 году.