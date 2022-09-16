Москва, , 16:07 — REGNUM Рынок должен отреагировать на изменение ключевой ставки Центробанка снижением ставок по кредитам, заявил корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября член комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Плякин («Новые люди»).

Ключевая ставка

Ранее совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 50 базовых пунктов, до 7,5% годовых.

«Хорошо, конечно, что мы снижаемся в ключевой ставке хотя бы на пол пункта. Конечно же есть надежда, что в целом рынок отреагирует снижением ставок по кредитам. Но в глобальном масштабе, принципиальная позиция на рынке кредитования не изменится, потому что 8% и 7,5% не такая существенная разница», — сказал Плякин.

Депутат считает, что ставку необходимо снижать ещё ниже, на целые проценты.

«Бизнесу крайне важно развиваться, особенно сейчас, а для этого нужны «дешёвые» деньги», — заключил Плякин.

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