Баку, 16 сентября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Депутат милли меджлиса (парламента) Азербайджана, возглавляющий комитет по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, Зияфет Аскеров призвал создать на азербайджано-армянской границе зону безопасности. С таким заявление он 16 сентября выступил на заседании комитета.

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«Мы предлагаем, чтобы на границе с Арменией была создана безопасная зона, и наши вынужденные переселенцы, которые будут туда переселены, чувствовали себя комфортно», — сказал Аскеров.

Он также обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в непоследовательности и провокациях. Якобы тот на переговорах говорит одно, но, вернувшись в Армению, поступает по-другому.

Стоит отметить, накануне Пашинян заявил, что Ереван поддерживал все предложения Баку по мирному соглашению, предлагая дополнительные условия гарантии к ним, но ответа от Баку не было. Встреча Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе в августе также не дала позитивных результатов.