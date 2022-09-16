Вашингтон, 16 сентября 2022, 16:03 — REGNUM Власти Соединенных Штатов разочарованы отсутствием значительных последствий антироссийских санкций. Об этом 16 сентября передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные источники.
По его словам, планировалось, что в сентябре США будут «иметь дело с куда более слабой российской экономикой, нежели с той, которая наблюдается сейчас».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что участники международного экономического сотрудничества должны прекратить прибегать к инструментам протекционизма и санкционному давлению.
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