Вашингтон, 16 сентября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов разочарованы отсутствием значительных последствий антироссийских санкций. Об этом 16 сентября передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные источники.

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«Мы ожидали, что такие меры как (отключение) SWIFT и все блокирующие санкции в отношении российских банков полностью разрушат экономику России», — сообщил телеканалу один из источников.

По его словам, планировалось, что в сентябре США будут «иметь дело с куда более слабой российской экономикой, нежели с той, которая наблюдается сейчас».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что участники международного экономического сотрудничества должны прекратить прибегать к инструментам протекционизма и санкционному давлению.

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