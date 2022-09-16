Рязань, , 16:02 — REGNUM Памятную доску герою специальной военной операции гвардии майору Дмитрию Топтуну установили 16 сентября на фасаде школы №38 в Рязани. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной думы.

Гвоздики Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Уроженец Рязани участвовал в спецоперации по защите Донбасса с первых дней, командовал мотострелковым батальоном. В марте около харьковского города Изюм он со своим экипажем БМП уничтожил комплекс ракетного вооружения противника. В ходе боя машину Дмитрия Топтуна подбили выстрелом из противотанковой ракеты, он получил смертельное ранение.

За героизм и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, гвардии майор награжден орденом Мужества (посмертно).