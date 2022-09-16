Махачкала, , 16:00 — REGNUM В Дагестане вырастет число новых газозаправочных станций. Республика заинтересована в том, чтобы потребители региона получали качественные услуги в этой сфере. Так прокомментировал первый вице-премьер Дагестана Манвел Мажонц подписание дорожной карты по развитию регионального рынка газомоторного топлива на 2022–2025 годы с компанией «Газпром газомоторное топливо».

Заправка автобуса газом Наталья Стрельцова © ИА EGNUM

Оно состоялось в рамках Петербургского международного газового форума — 2022. Власти республики обещали оказать содействие в выборе мест под ГЗС.

«Правительство республики готово оказать компании содействие в предоставлении земельных участков под развитие сети, а также продолжить работу по стимулированию перевода на газомоторное топливо транспорта региональных перевозчиков», — заявил Мажонц.

Было также отмечено, что в настоящее время таких станций в республике всего две — в Махачкале и Дербенте. Планируется, что по итогам реализации дорожной карты объем потребления газомоторного топлива в Дагестане вырастет почти вдвое.