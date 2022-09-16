Санкт-Петербург, 16 сентября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Срок эксплуатации панельных домов по типу «хрущёвок» составляет 120-150 лет. Такие данные привела юрист и правозащитник Ирина Баханович на круглом столе по реновации в Петербурге, сообщает 16 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Снос «хрущевки» в Петербурге

Эксперт занимается вопросами и тонкостями программы реновации в Петербурге. В частности, она освещает в социальных сетях новости, связанные с законом о реновации.

«Срок годности, если так можно сказать, «хрущёвки» — 120-150 лет. То есть, при правильной эксплуатации она может стоять долго, тогда вопрос: а что делают наши управляющие организации, что они доводят до того, что «хрущёвка» становится аварийной?», — задаётся вопросом юрист.

Панельные дома можно было бы реконструировать. Помимо этого Баханович считает, что при принятии закона нельзя было спешить. Она опасается, что реновация будет отдана на откуп инвесторам, а собственники жилья в «хрущёвках» являются незащищенной социальной группой.

Юрист подчеркнула, что закон не включил в себя положение о равнозначности жилья, которое собственник получит взамен сносимого. Но если у гражданина была двухкомнатная квартира, то переселять в однокомнатную его не должны, уверена Баханович.

Отметим, что тема реновации для многих петербуржцев является достаточной острой. Собственники различными способами старались обратить внимание властей на то, что их не устраивают положения закона, который приняли в июне 2022 года.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов предложил депутатам приостановить действие основных положений регионального закона о реновации. Её начало отложат до 1 января 2024 года, после доработки закона.