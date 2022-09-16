Москва, , 15:55 — REGNUM Центробанк РФ не может резко понизить ключевую ставку, так как это может отразиться на инфляции, пояснил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).

Максим Топилин Kremlin.ru

Напомним, 16 сентября совет директоров регулятора принял решение о снижении ключевой ставки на 50 базовых пунктов, до 7,5% годовых. В Банке России пояснили, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.

«Чем ниже процент ключевой ставки — тем ниже процент по кредитам для физлиц и бизнеса, то есть снижение ключевой ставки позволит оживить экономику, будет стимулировать покупать, строить, брать кредиты активнее. Почему ЦБ не снизит ставку сразу до 1−2%? Тогда ценность денег тоже снизится, а значит, сильно повысится инфляция (этого нельзя допускать!)», — отметил Топилин в своем телеграм-канале.

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