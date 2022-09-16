Тбилиси, , 15:55 — REGNUM Большинство жителей Грузии считает, что их интересы не выражает ни одна из существующих в стране политических партий. Об этом свидетельствуют итоги опроса, обнародованного на сайте Национального демократического института по международным делам (NDI) США (организация, признанная в РФ нежелательной).

Грузия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно проведённому исследованию, 56% опрошенных заявили, что не поддерживают никакую партию. 39% респондентов заявили, что в стране есть политическая сила, которая защищает их интересы. Остальные не ответили на вопрос или сказали, что не знают.

Опрос проводили с 14 июля по 15 августа. В нём приняли участие 2104 человек. Погрешность оценивается на уровне 2%.

Напомним, в парламентских выборах, прошедших в Грузии в 2020 году явка составила 56,11%. Большинство голосов получила «Грузинская мечта», которая остаётся правящей партией с 2012 года. На втором месте — «Единое национальное движение», а остальные партии набрали менее 4%.

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