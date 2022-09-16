Москва, 16 сентября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Недавний сбой работы карты «Мир» в Турции обусловлен попытками минимизировать санкционные риски для себя местными банками. Об этом 16 сентября заявила председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Что касается карты «Мир»: мы работаем со многими регуляторами, со многими странами, чтобы расширить географию приёма карты «Мир». Но, конечно, сталкиваемся со сложностями… когда банки в этих странах, естественно, пытаются минимизировать санкционные риски для себя, риски вторичных санкций. Такие отказы бывают, особенно по картам, выпускаемыми санкционными банками. Но мы продолжаем работать. Это каждодневная постоянная работа», — заявила Набиуллина.