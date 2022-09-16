Сиэтл, США, , 15:52 — REGNUM На остров Мартас-Винъярд в американском штате Массачусетс, на котором любят отдыхать богачи и знаменитости, отправил два самолёта с нелегальными мигрантами губернатор-республиканец от штата Флорида Рон Десантис. Об этом 15 сентября сообщил телеканал Fox News.

Самолет skeeze

Отмечается, что Десантис неоднократно высказывал критику в адрес действующих властей США за то, что они привозят мигрантов во Флориду и за это грозился отправить нелегалов штаты, где главами являются представители американской Демпартии.

Также губернатор-республиканец заявил, что во Флориде к этому вопросу относятся серьёзно, в то время как президент США Джо Байден «даже пальцем не пошевелил» для решения этой проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден осудил губернаторов-республиканцев за то, что те используют мигрантов в качестве «реквизита» в своих «политических уловках».