Москва, , 15:52 — REGNUM Характер нового бюджетного правила даст понимание, потребуется ли от регулятора возобновлять покупки валюты. Об этом 16 сентября заявила председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Возобновление покупок валюты возможно только в виде зеркалирования операций в рамках бюджетного правила, если бюджетное правило будет предусматривать операции ФНБ на рынке валюты. Это компетенция правительства, какое бюджетное правило будет вводиться. Оно сейчас обсуждается. Мы надеемся, что в ближайшее время будет больше ясности по бюджетному правилу. Мы поддержим его введение с точки зрения создания условий для макроэкономической стабильности», — заявила Набиуллина.