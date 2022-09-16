Якутск, 16 сентября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. В Якутии более 100 заявок поступило на грантовый конкурс, направленный на поддержку молодых предпринимателей, проекты которых реализуются в Арктике, а также социальные инициативы. Победители конкурса будут определены 19 сентября. Всего на поддержку в 2022 году предусмотрено 34 млн рублей. Участие принимают социальные предприятия и молодые предприниматели до 25 лет, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

Максимальный размер гранта составляет 500 тысяч рублей. 1 млн рублей выделяется тем, кто зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в Арктической зоне.

«Программа предоставления грантов социальным предприятиям действует с 2021 года. А с текущего года в категорию получателей грантов в форме субсидий включили также молодых предпринимателей до 25 лет. В прошлом году данной мерой поддержки воспользовались 54 социальных предпринимателя, которые на сегодняшний день успешно развивают свою деятельность», — рассказалТимур Ханды, министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии.

Грантовый конкурс проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В общей сложности поступило 104 заявки, среди которых 60 от молодых предпринимателей, а остальные от социальных предприятий.

Как сообщалоИА REGNUM, перечень видом традиционной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНС) не был расширен, как это предлагалось профильным комитетом Госдумы РФ и Госсобранием Якутии. Инициативу не поддержал Ростуризм.

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