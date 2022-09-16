Манчестер, Великобритания, , 15:49 — REGNUM Лучшим игроком в Английской премьер‑лиге (АПЛ) по итогам августа признан нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Об этом 16 сентября сообщается на сайте турнира.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

22‑летний Холанд забил девять голов в первых пяти матчах нового сезона АПЛ и побил рекорд Мика Куинна и Серхио Агуэро. Кроме того, он стал шестым игроком, оформившим хет‑трик в двух матчах АПЛ подряд.

Напомним, летом 2022 года Холанд перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии».

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