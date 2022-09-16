Манчестер, Великобритания, 16 сентября 2022, 15:49 — REGNUM Лучшим игроком в Английской премьер‑лиге (АПЛ) по итогам августа признан нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Об этом 16 сентября сообщается на сайте турнира.
22‑летний Холанд забил девять голов в первых пяти матчах нового сезона АПЛ и побил рекорд Мика Куинна и Серхио Агуэро. Кроме того, он стал шестым игроком, оформившим хет‑трик в двух матчах АПЛ подряд.
Напомним, летом 2022 года Холанд перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии».
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