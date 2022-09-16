Ставрополь, , 15:49 — REGNUM В Ставропольском крае у большего числа граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, появилась возможность заключения госконтрактов и получения помощи от государства. Региону выделили из федерального бюджета ещё около 99,6 млн рублей. Ещё 5,2 млн рублей Ставрополье добавит из собственного бюджета, сообщили 16 сентября в пресс-службе правительства региона.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В 2022 году в крае уже заключено 3794 социальных контракта на общую сумму свыше 569 млн рублей. Полученные средства жители региона смогли направить на создание собственного дела, в том числе на открытие своих мастерских и салонов красоты, станций техобслуживания, развитие подсобного хозяйства.

Как отметили в администрации города Ставрополя, подписать социальный контракт может любой гражданин, находящийся в активном поиске работы. Ему предоставят в рамках контракта до 55 тыс. рублей. В целом же семьям предоставляется от 100 до 250 тыс. рублей.

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