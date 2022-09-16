Уфа, , 15:59 — REGNUM Первую мобильную установку подготовки газа и газового конденсата представило на Петербургском международном газовом форуме предприятие из Башкирии. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба правительства региона.

Газ Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Сообщается, что данный комплекс позволяет на ранней стадии освоения месторождения (пока не запустили полноценную инфраструктуру объекта) получать готовый к реализации продукт.

Отмечается, что комплекс позволяет увеличить рентабельность проекта и значительно уменьшить экологические последствия нефтегазовой добычи.

«Освоение новых газовых и газоконденсатных месторождений преимущественно связаны с северными и восточными регионами России, которые труднодоступны и расположены вдали от транспортных коммуникаций, трубопроводов. Поэтому модульные установки, которые начнут выпускать на «МНГИ», однозначно будут востребованы российскими предприятиями и не только. После реализации проекта планируем, при поддержке регионального минпрома, поставить производство таких комплексов на поток», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства региона — министра промышленности, энергетики и инноваций Александра Шельдяева.

Сообщается, что к новейшим разработкам уфимского предприятия на форуме проявили интерес компании нефтегазового сектора стран СНГ. Так, по итогам переговоров, в Азербайджан будет поставляться факельное оборудование.

Напомним, XI Петербургский международный газовый форум открылся 13 сентября. В течение четырех дней специалисты обсуждают вопросы геологоразведки, газодобычи, транспортировки, переработки и потребления газа, а также импортозамещение в нефтегазовой промышленности.

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