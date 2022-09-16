Белград, , 15:48 — REGNUM В случае введения потолка цен на российский газ, Евросоюз может быть отключен от голубого топлива из России. Тогда вся Европа замёрзнет. Об 16 сентября в интервью телеканалу Tv ​​​​​​ Pink заявил президент Сербии Александр Вучич.

Холод Цитата из к/ф «Сияние». реж Стэнли Кубрик. 1980. США

«Если ЕС 30 сентября примет решение ограничить цену газа из России, а я надеюсь, что многие страны выступят против, то русские могут принять решение отключить газ Европе. После этого цена газа больше не имеет значения, у вас его просто нет, вы все замерзаете», — предрек сербский лидер.

Он добавил, что тогда цена электричества вырастет с €400 на 40 тысяч, что «даже Германия не сможет платить».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербию и все страны Европы ожидает наиболее тяжёлая зима со времён Второй мировой войны. По его словам, во всяком случае это станет одним из самых сложных годов для сербского народа, Сербии и её граждан с 1945 года до сих пор.

Читайте также: Вучич спрогнозировал самую тяжелую зиму в Европе после Второй мировой

Напомним, 15 сентября в пресс-службе Газпрома сообщили, что запасов газа, сделанных европейскими странами на зиму, может не хватить, чтобы они пережили успешно осенне-зимний период.

Ранее по теме: Газпром заявил, что Европе может не хватить запасённого на зиму газа