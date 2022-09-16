Берлин, 16 сентября 2022, 15:56 — REGNUM Решение о передаче немецких активов «Роснефти» под контроль Федерального сетевого агентства было нелёгким. Это необходимо для обеспечения безопасности производства нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте, заявил 16 сентября журналистам канцлер Германии Олаф Шольц.

Олаф Шольц
Олаф Шольц
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он подчеркнул, что сотрудникам предприятия не стоит переживать за своё будущее. Такой шаг важен с точки зрения поставок энергоносителей в Германию, а также для инвестиций. Германия повышает свою независимость от России и от решений, которые принимают в Москве.

«Это решение далось нам нелегко… важно то, что вместе с этим решением производство в Шведте будет обеспечено», — сказал Шольц в ходе выступления, которое транслировал телеканал Phoenix.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Германии передало дочерние предприятия «Роснефти» — Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing — под контроль Федерального сетевого агентства. Регулятор получило контроль над Rosneft Deutschland и над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах, PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.

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