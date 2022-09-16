Берлин, , 15:56 — REGNUM Решение о передаче немецких активов «Роснефти» под контроль Федерального сетевого агентства было нелёгким. Это необходимо для обеспечения безопасности производства нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте, заявил 16 сентября журналистам канцлер Германии Олаф Шольц.

Олаф Шольц Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он подчеркнул, что сотрудникам предприятия не стоит переживать за своё будущее. Такой шаг важен с точки зрения поставок энергоносителей в Германию, а также для инвестиций. Германия повышает свою независимость от России и от решений, которые принимают в Москве.

«Это решение далось нам нелегко… важно то, что вместе с этим решением производство в Шведте будет обеспечено», — сказал Шольц в ходе выступления, которое транслировал телеканал Phoenix.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Германии передало дочерние предприятия «Роснефти» — Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing — под контроль Федерального сетевого агентства. Регулятор получило контроль над Rosneft Deutschland и над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах, PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.

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