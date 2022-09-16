Брянск, 16 сентября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Учреждения здравоохранения Брянской области 16 сентября получили ключи от 46 новых автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая помощь

Торжественную церемонию передачи ключей приурочили к 79-й годовщине освобождения Брянского края от немецко-фашистских захватчиков. Очередная партия приобретена за счёт средств федерального и регионального бюджетов. Новый транспорт получили шесть областных медучреждений, два детских санатория, 16 районных больниц.

Ожидается, что до конца 2022 года медицинский автопарк пополнится ещё 18 автомобилями.