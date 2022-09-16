Москва, 16 сентября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Снижение ключевой ставки Центробанка до 7,5% будет иметь долгосрочный позитивный эффект на кредитную активность банков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Duma.gov.ru Анатолий Аксаков

Напомним, 16 сентября совет директоров регулятора принял решение о снижении ключевой ставки на 50 базовых пунктов, до 7,5% годовых. В Банке России пояснили, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.

«Банки играют ключевую роль в поддержке малого и среднего бизнеса, устойчивый тренд на снижение ставок, очевидно, помогает им активизировать кредитование в этом сегменте», — сказал Аксаков.

По его словам, чтобы решить задачу привлечения долгосрочных ресурсов для трансформации экономики, только снижения ставок недостаточно. Необходимо изучить существующие возможности смягчения банковского регулирования и реализовать соответствующие меры с целью стимулирования среднесрочного и долгосрочного кредитования, уверен депутат.

«Каким должно быть регулирование финансового рынка в интересах трансформации и развития экономики, мы обсудим на следующей неделе, 22 сентября, вместе с руководителями Банка России и Минфина России на одной из сессий Международного банковского форума в Казани. Уверен, совместно регуляторы и участники рынка найдут нужные решения», — заключил Аксаков.

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