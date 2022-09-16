Салехард, 16 сентября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на привлечение к уголовной ответственности целой группы судей. Среди них судья Салехардского городского суда Алишер Раенгулов, сообщает «Коммерсант».

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«По версии следствия, судья мог быть причастен к созданию подпольного стрелкового клуба, члены которого, предположительно, «заказывали через интернет оружие, а затем его переделывали», — сообщает издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, федерального судью Салехардского городского суда Алишера Раенгулова подозревают в незаконном обороте огнестрельного оружия. Квалификационной коллегией судей ЯНАО его полномочия прекращены в мае 2021 года. По данным издания он стал фигурантом дела по пяти эпизодам незаконного изготовления оружия и по одному эпизоду продажи этого оружия.