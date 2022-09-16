Верхняя Пышма, Свердловская область, 16 сентября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. В Верхней Пышме Свердловской области пожилая женщина и ребёнок 2022 года рождения погибли в результате пожара в. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Пожар в одной из квартир Верхней Пышмы произошёл накануне, 15 сентября. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание. Точную причину установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

В загоревшейся квартире проживали шесть человек, трое из которых — дети. В момент возгорания в помещение находились ребёнок и его бабушка. Они погибли в результате отравления угарным газом.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Проверочные мероприятия также проводит свердловский следственный комитет.