Энергодар, Украина, 16 сентября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреливают жилой сектор Энергодара, зафиксировано около 15 попаданий по городу, сообщил 16 сентября глава города Александр Волга.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Сегодня с 13.00 (совпадает с мск) по территории города, ТЭС, атомной электростанции наносятся удары со стороны ВСУ, — сказал он в эфире Первого канала. — Где-то порядка 15 попаданий по территории города, по береговой линии в основном, по жилому сектору, где находятся дачи».

Волга добавил, что несколько домов находятся в огне, пожар локализован, работают оперативные службы города.