Херсон, 16 сентября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Тринадцать человек госпитализированы после ракетного удара киевских войск по зданию администрации Херсонской области. Об этом сообщает 16 сентября минздрав региона в телеграм-канале.

Mil.gov.ua Испытания зенитных ракет в Херсонской области

В минздраве отметили, что медики прибыли на место происшествия в считанные минуты после ракетного удара. Пострадавших доставили в больницы, им оказывают всю необходимую помощь.

«Пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения Херсона: три пациента находятся в тяжелом состоянии, десять — в состоянии средней тяжести», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 16 сентября ракеты, выпущенные со стороны ВСУ, попали в здание администрации Херсонской области. В экстренных службах сообщили о гибели трёх человек.

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