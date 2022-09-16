Симферополь, , 15:41 — REGNUM Власти Республики Крым наращивают работу по привлечению добровольцев для участия в специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, в регионе есть большое количество желающих принять в ней участие. Об этом 16 сентября сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале.

Сергей Аксенов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как указал Аксёнов, он поддерживает инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова об объявлении в регионах России «самомобилизации», уточнив, что Крым уже собрал свыше 1200 добровольцев для участия в спецоперации и в данный момент идёт формирование ещё двух батальонов.

«Наращиваем эту работу. Несколько крупных банковских структур занимаются полностью формированием материальной базы, закупкой экипировки. Все подразделения будут за счёт внебюджетных источников обуты, одеты, обеспечены самым современным вооружением, броней, каской, средствами связи, разведки и так далее. Эта работа уже поставлена на поток», — написал он в своём сообщении.

Также глава Крыма отметил, что чем быстрее завершится спецоперации ВС РФ на территории б. УССР, тем это будет лучше для всех.

«Есть ресурсы, есть понимание как это делать, есть желающих очень много, все зависит от правильной организации процесса», — пояснил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Херсоне в результате ракетного удара со стороны ВСУ погибли три человека.