Вашингтон, 16 сентября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Техасский совет по помилованию и условно-досрочному освобождению отказал в прошении помиловать посмертно рецидивиста Джорджа Флойда, умершего при задержании в 2020 году, по дело о наркотиках от 2004 года, сообщает The Hill.

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Соответствующее письмо было отправлено адвокату Флойда, из-за смерти которого весной и летом 2020 года страны Запада сотрясли массовые погромы членов движения Black Lives Matter.

«Члены Техасского совета по помилованию и условно-досрочному освобождению пересмотрели свое первоначальное решение относительно заявления вашего клиента о полном помиловании и/или помиловании в связи с невиновностью», — говорится в письме.

В прошлом году совет по помилованию Техаса единогласно проголосовал за посмертное помилование Флойда, но через два месяца эта рекомендация была отозвана вместе с 25 другими рекомендациями, которые «содержали процедурные ошибки и несоблюдение правил Совета».