Иркутск, 19 сентября 2022, 09:05 — REGNUM В Приангарье, благодаря нацпроекту «Образование», на базе Иркутского аграрного техникума и Братского медицинского колледжа, открылись новые мастерские. По информации регионального министерства образования, по федеральному проекту «Молодые профессионалы» в 2022 году Иркутской области был выделен грант федерального бюджета на оснащение современным технологическим оборудованием мастерских в четырех профессиональных образовательных организациях.
«Современное оснащение новых мастерских позволит повысить качество подготовки кадров для ряда отраслей экономики Приангарья. В новых мастерских будут обучать студентов по программам среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения по востребованным в регионе, а также новым и перспективным профессиям и специальностям в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия», — сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.
В Иркутском аграрном техникуме обучают по программам сельскохозяйственных направлений, здесь появились мастерские для подготовки агрономов, ветеринаров и специалистов по эксплуатации сельскохозяйственных машин. Преподавателями техникума разработаны новые образовательные программы.
Профессиональные мастерские WorldSkills, предназначенные предназначены для подготовки студентов по компетенциям «Фармацевтика» и «Лечебное дело», открылись в Братском медицинском колледже 14 сентября.
«Новые современные площадки оснащены современным оборудованием, которое позволяет воссоздать условия, максимально приближенные к реальным. Это важно для тех, кто только начал знакомиться с медициной. Здесь ребята смогут на себе ощутить реализацию лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента, получить навыки грамотного информирования и консультирования клиентов аптек, изготовления и контроля качества лекарственных препаратов аптечного и промышленного производства», — поделился осуществляющий полномочия министра здравоохранения Алексей Шелехов.
Кроме того, студенты получат навыки базовой сердечно-легочной реанимации, аускультации сердца и легких, снятия электрокардиограммы, забора крови из вены при помощи вакуумной системы, оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе.
«Мастерские в формате WorldSkills Russia по компетенциям «Лечебное дело» и «Фармацевтика» — единственные на сегодняшний день в Иркутской области. Мы первые участвуем от здравоохранения в национальном проекте «Образование» с поддержкой федерального бюджета, софинансированием областного и нашими средствами — это доходы колледжа от предпринимательской деятельности. Мастерские максимально приближены к реальной трудовой деятельности медработников: медсестер, фармацевтов и медсестер. У нас оборудованы мини-палаты. Есть кабинет неотложной сердечно-легочной реанимации, кабинеты акушерской и хирургической помощи. Есть все муляжи, шовный материал, глюкометры, ростомеры, весы, системы. Очень много современного оборудования. То есть студенты имеют возможность отработать здесь все навыки, и приступать потом к трудовой деятельности», — пояснила директор ОГБПОУ «Братский медицинский колледж» Ирина Котова.
Открытию мастерских особенно рады студенты. Из стен Братского медколледжа ежегодно выпускаются порядка 200 молодых специалистов.
«Скорее всего после учёбы я пойду работать в аптеку. Я из Усть-Илимска, у нас нет медучилища, поэтому приходится ехать в другой город. Самый ближайший и по отзывам более лучший — это город Братск», — рассказала студентка 4 курса группы «Фармацевтика» Анастасия Щербак.
«Я очень рада этому открытию классов. Так как это предоставляет большие возможности для того, чтобы отрабатывать навыки, тем самым повышая наши навыки. А, значит, в будущем мы сможем справляться с работой любой сложности. Это кабинет «Акушерства и гинекологии» и здесь проходят все практики. В будущем я планирую написание дипломной работы по этой теме и, скорее всего, свяжу свою жизнь с акушерством. Я считаю, что рождение ребенка — это ни что иное, как какое-то чудо, и я хотела бы это лицезреть. Думаю начать свою карьеру с Братска», — поделилась студентка 4 курса группы «Лечебное дело» Анастасия Мазитова.
«Педиатрический кабинет оснащен современной аппаратурой, которая нам нужна для отработки манипуляций. Здесь можно проводить антропометрию: измерение роста и веса, здесь есть современные муляжи младенцев, есть муляж, на котором мы обрабатываем пупочную рану. Всё это — первая необходимость, чтобы мы могли представить, что работаем с настоящими детьми. Соответственно, мы должны их аккуратно держать и по правилам проводить манипуляции», — пояснил студент 4 курса группы «Лечебное дело» Дмитрий Бут.
В ближайшее время состоится также презентация новых мастерских в двух техникумах г. Ангарска.
Напомним, мастерские WorldSkills, благодаря национальному проекту «Образование», открываются в колледжах по всей стране. В них готовят специалистов по наиболее востребованным сегодня специальностям среднего профессионального образования в сфере ИТ, туризма, дизайна и других направлений.
Студенты изучают предметы в условиях, максимально приближенных к производственным. До конца года в российских колледжах откроются 1574 таких мастерских, к 2024 году их будет более 5 000.