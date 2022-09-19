Иркутск, 19 сентября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Приангарье благодаря нацпроекту «Образование» на базе Иркутского аграрного техникума и Братского медицинского колледжа открылись новые мастерские. По информации регионального министерства образования, по федеральному проекту «Молодые профессионалы» в 2022 году Иркутской области был выделен грант федерального бюджета на оснащение современным технологическим оборудованием мастерских в четырех профессиональных образовательных организациях.

Правительство Иркутской области Мастерская на базе Иркутского аграрного техникума

«Современное оснащение новых мастерских позволит повысить качество подготовки кадров для ряда отраслей экономики Приангарья. В новых мастерских будут обучать студентов по программам среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения по востребованным в регионе, а также новым и перспективным профессиям и специальностям в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия», — сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

В Иркутском аграрном техникуме обучают по программам сельскохозяйственных направлений, здесь появились мастерские для подготовки агрономов, ветеринаров и специалистов по эксплуатации сельскохозяйственных машин. Преподавателями техникума разработаны новые образовательные программы.

Профессиональные мастерские WorldSkills, предназначенные для подготовки студентов по компетенциям «Фармацевтика» и «Лечебное дело», открылись в Братском медицинском колледже 14 сентября.

«Новые современные площадки оснащены современным оборудованием, которое позволяет воссоздать условия, максимально приближенные к реальным. Это важно для тех, кто только начал знакомиться с медициной. Здесь ребята смогут на себе ощутить реализацию лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента, получить навыки грамотного информирования и консультирования клиентов аптек, изготовления и контроля качества лекарственных препаратов аптечного и промышленного производства», — поделился осуществляющий полномочия министра здравоохранения Алексей Шелехов.

Кроме того, студенты получат навыки базовой сердечно-легочной реанимации, аускультации сердца и легких, снятия электрокардиограммы, забора крови из вены при помощи вакуумной системы, оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе.

«Мастерские в формате WorldSkills Russia по компетенциям «Лечебное дело» и «Фармацевтика» — единственные на сегодняшний день в Иркутской области. Мы первые участвуем от здравоохранения в национальном проекте «Образование» с поддержкой федерального бюджета, софинансированием областного и нашими средствами — это доходы колледжа от предпринимательской деятельности. Мастерские максимально приближены к реальной трудовой деятельности медработников: медсестер и фармацевтов. У нас оборудованы мини-палаты. Есть кабинет неотложной сердечно-легочной реанимации, кабинеты акушерской и хирургической помощи. Есть все муляжи, шовный материал, глюкометры, ростомеры, весы, системы. Очень много современного оборудования. То есть студенты имеют возможность отработать здесь все навыки и приступать потом к трудовой деятельности», — пояснила директор ОГБПОУ «Братский медицинский колледж» Ирина Котова.

Правительство Иркутской области Мастерская на базе Братского медицинского колледжа

Открытию мастерских особенно рады студенты. Из стен Братского медколледжа ежегодно выпускаются порядка 200 молодых специалистов.

«Скорее всего, после учёбы я пойду работать в аптеку. Я из Усть-Илимска, у нас нет медучилища, поэтому приходится ехать в другой город. Самый ближайший и по отзывам более лучший — это город Братск», — рассказала студентка 4-го курса группы «Фармацевтика» Анастасия Щербак.

«Я очень рада этому открытию классов. Так как это предоставляет большие возможности для того, чтобы отрабатывать навыки, тем самым повышая наши навыки. А, значит, в будущем мы сможем справляться с работой любой сложности. Это кабинет «Акушерства и гинекологии», и здесь проходят все практики. В будущем я планирую написание дипломной работы по этой теме и, скорее всего, свяжу свою жизнь с акушерством. Я считаю, что рождение ребенка — это не что иное, как какое-то чудо, и я хотела бы это лицезреть. Думаю начать свою карьеру с Братска», — поделилась студентка 4-го курса группы «Лечебное дело» Анастасия Мазитова.

«Педиатрический кабинет оснащен современной аппаратурой, которая нам нужна для отработки манипуляций. Здесь можно проводить антропометрию: измерение роста и веса, здесь есть современные муляжи младенцев, есть муляж, на котором мы обрабатываем пупочную рану. Всё это — первая необходимость, чтобы мы могли представить, что работаем с настоящими детьми. Соответственно, мы должны их аккуратно держать и по правилам проводить манипуляции», — пояснил студент 4-го курса группы «Лечебное дело» Дмитрий Бут.

В ближайшее время состоится также презентация новых мастерских в двух техникумах г. Ангарска.

Напомним, мастерские WorldSkills благодаря национальному проекту «Образование» открываются в колледжах по всей стране. В них готовят специалистов по наиболее востребованным сегодня специальностям среднего профессионального образования в сфере ИТ, туризма, дизайна и других направлений.

Студенты изучают предметы в условиях, максимально приближенных к производственным. До конца года в российских колледжах откроются 1574 такие мастерские, к 2024 году их будет более 5000.